Da marzo Venezia entra nella sperimentazione della Riforma Disabilità

Medici convenzionati e operatori del patronato a disposizione nelle sedi Uil Veneto. Oltre al capoluogo veneto ci sono anche Verona e Treviso. Novità nella presentazione delle domande di invalidità civile per semplificare il percorso e ridurre i tempi Dal primo marzo Verona, Treviso e Venezia entrano ufficialmente tra le province sperimentali della riforma della disabilità. La sperimentazione introduce importanti novità nelle modalità operative di presentazione delle domande di invalidità civile, con l'obiettivo di semplificare il percorso per i cittadini, ridurre i tempi e rendere più integrata la procedura di accertamento. «Per agevolare le persone in questa fase di cambiamento – commenta il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo - il patronato Ital Uil Veneto mette a disposizione i propri medici convenzionati direttamente all'interno delle sedi territoriali. Grazie a questa organizzazione, il cittadino potrà: ottenere immediatamente la trasmissione del certificato medico introduttivo; completare contestualmente la domanda amministrativa, con l'inserimento dei dati socio-economici, attraverso gli operatori del patronato.

Riforma disabilità, l’Inps avvia terza fase sperimentazione dal 1^ marzoL'Inps ha avviato la terza fase della sperimentazione sulla Riforma della Disabilità, a causa di criticità riscontrate nelle fasi precedenti.

