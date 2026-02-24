Da Levante a Mara Sattei chi indossa cosa sul palco dell' Ariston | le previsioni e gli indizi degli stylist

Le scelte di stile di Levante e Mara Sattei sono state influenzate dalla voglia di distinguersi sul palco dell'Ariston. I loro outfit, studiati dagli stylist, puntano a catturare l’attenzione con dettagli ricercati e colori vivaci. Ogni artista ha deciso di valorizzare la propria personalità attraverso abiti che combinano eleganza e originalità. Le anticipazioni sui look svelano come la moda si intreccerà con le esibizioni durante questa edizione del festival.

Ci siamo: martedì 24 febbraio inizia una nuova edizione del Festival di Sanremo. Finalmente potremo ascoltare le canzoni in gara e scoprire i look dei cantanti: la moda, infatti, è una parte fondamentale dello show. Per questo, gli abiti indossati durante le varie serate sono di solito top secret, con qualche eccezione: dagli stylist ai brand, cosa sappiamo sui look di Sanremo 2026. Chi vestirà i cantanti di Sanremo 2026. Per un evento così importante, quasi tutti i cantanti in gara sono assistiti dagli stylist, professionisti che curano l’immagine dei cantanti costruendo look coerenti con il percorso artistico e con lo spirito del brano in gara. 🔗 Leggi su Amica.it

Festival di Sanremo 2026, intervista a Mara Sattei: “Torno sul palco dell’Ariston con la voglia di divertirmi. Eurovision? Non ci penso per il momento”Mara Sattei torna sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2026, portando una canzone che parla di emozioni nascoste e momenti personali.

Levante e Mara Sattei al Concerto del Primo Maggio a RomaLevante, cantautrice, performer e icona di stile che proporrà dal vivo alcuni brani del suo ultimo e quinto album intitolato Opera Futura, e Mara Sattei, artista dalla grande trasversalità e tra le ... ansa.it

Mara Sattei rischia un po’ l’effetto appiattimento fra canzone amorosa basica e abito da gran soirée. Peccato, perché la voce merita. #milanosanremo #sanremo #sanremo2026 @MiTomorrow x.com