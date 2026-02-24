da levante a ditonellapiaga i beauty look sul green carpet di sanremo

Levante e Ditonellapiaga hanno mostrato look curati nei minimi dettagli sul Green Carpet di Sanremo, attirando l’attenzione dei fotografi. La causa è il desiderio di distinguersi tra le star presenti, scegliendo acconciature e trucci che riflettessero personalità e stile. Le due artiste hanno sfoggiato pettinature originali e make-up audaci, creando un forte impatto visivo. La scelta di look impeccabili si è rivelata un elemento chiave della loro presenza sul red carpet.

Il Festival di Sanremo è anche (e sempre di più) una questione di beauty look. Prima ancora delle note, arrivano eyeliner grafici, glow strategici e acconciature studiate al dettaglio. Il termometro delle tendenze si è alzato già sul Green Carpet inaugurale davanti al Teatro Ariston, dove i 30 Big dell’edizione numero 76 del Festival hanno sfilato tra flash e smartphone puntati. Il lunedì sera che precede la prima gara è ormai un banco di prova anche per make-up artist e hair stylist. A condurre la passerella Carolina Rey, Manola Moslehi ed Ema Stokholma, mentre sul tappeto verde prendeva forma un campionario beauty che anticipa mood e personalità in vista delle esibizioni sul palco. 🔗 Leggi su Amica.it

Sanremo 2026, i beauty look sul green carpetDitonellapiaga ha scelto un raccolto coquette e un trucco audace, con labbra fiammanti e un cat-eye deciso, attirando l’attenzione sul green carpet di Sanremo 2026.

Ditonellapiaga gioca coi colori: sfila con le scarpe diverse sul Green Carpet di SanremoDitonellapiaga ha attirato l’attenzione al Green Carpet di Sanremo 2026 indossando scarpe diverse, un dettaglio che ha fatto parlare.

