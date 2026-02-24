Da Gino Bartali a Rita Borsellino | la città inaugura il Giardino dei Giusti e delle Giuste

Trento ha deciso di inaugurare il Giardino dei Giusti e delle Giuste per onorare chi, in momenti difficili, ha scelto di opporsi a genocidi e dittature, difendendo la dignità umana. La decisione nasce dalla volontà di ricordare figure che hanno rischiato tutto per il Bene, come Gino Bartali e Rita Borsellino, e di creare uno spazio pubblico dedicato alla memoria di questi atti di coraggio. La cerimonia si terrà nel centro della città, coinvolgendo la comunità locale.

L’idea, ispirata all’esperienza di Gariwo Onlus e alla Foresta dei Giusti di Monte Stella a Milano, è nata da due classi terze del liceo scientifico Leonardo Da Vinci. Il giardino – prosegue la nota – sarà uno spazio vivo e destinato a crescere nel tempo: l’idea, infatti, è quella di costituire una commissione di ragazze e ragazzi che, affiancati da insegnanti, associazioni e rappresentanti della società civile, individueranno ogni anno figure nuove da ricordare, da aggiungersi a quelle selezionate per quest’anno. Alla fine di ogni anno scolastico si terrà una cerimonia per accogliere le nuove figure inserite nel giardino. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Ciclismo veronese in lutto: si è spento Giorgio Menini, grande amico di Gino Bartali

Gino Bartali inedito: da ciclista a scrittore, spunta una sua commedia brillante

Pellegrinaggio: da Assisi a Firenze sui passi di Gino Bartali per unire le persone portando un messaggio di pace

