Da Giancarlo Bigazzi il più prolifico e il più sanremese di tutti a Edwyn Roberts che ha scritto ben tre brani in gara nell' edizione 2026

Giancarlo Bigazzi ha scritto tre brani in gara a Sanremo 2026, dimostrando ancora una volta la sua influenza nel festival. La sua presenza si fa sentire tra le note e le parole che raccontano storie di passione e dolore. Accanto a lui, Edwyn Roberts si distingue con testi che catturano l’attenzione del pubblico. La competizione si arricchisce di queste firme importanti, che contribuiscono a rendere unico l’evento musicale.

S anremo non lo vincono solo i cantanti in gara, ma anche i parolieri: le penne che disegnano amori, addii, riscatti, ferite, speranze. Sono loro i vincitori silenziosi del Festival. Dietro ogni grande brano sanremese c’è quasi sempre un autore che non sale sul palco dell’Ariston, ma che firma parole destinate a entrare nella memoria collettiva. Dai maestri storici fino ai protagonisti di oggi: un viaggio tra le penne che hanno fatto (e continuano a fare) la storia della musica. Sanremo 2026: la lista dei duetti. guarda le foto I maestri parolieri: quando a Sanremo si scriveva la storia della canzone italiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Non solo Roberts, Dardust, Abbate e Petrella: ecco chi ha scritto le canzoni di Sanremo 2026Oltre a Roberts, Dardust, Abbate e Petrella, numerosi autori italiani hanno contribuito alle canzoni di Sanremo 2026.

Dieci anni senza Giancarlo Bigazzi, il ricordo di Firenze Viaggio in mezzo secolo di musica e 1500 canzoniL’omaggio della sua città è stato vero e sentito. Perché Giancarlo Bigazzi (foto) è stato un vanto di Firenze. Le celebrazioni nel decennale della sua scomparsa si sono cloncluse nella sede della ... lanazione.it

Giancarlo Bigazzi, Ti pretendo in lounge da Silvia MezzanotteTerzo episodio della serie di riscoperte in chiave lounge del repertorio di canzoni scritte da Giancarlo Bigazzi (più sotto l'intervista con il figlio Giovanni in cui spiega il progetto): dopo Self ... rockol.it

Giancarlo Bigazzi in lounge, una serie di rivisitazioni musicali, un progressivo viaggio di riscoperta. Il 25 febbraio, ore 16:00. Conduce Grazia Serra Con Franco Fasano Official GBMusic Records MC2 Radio NOTE Digital Solution Silvia Mezzanotte #NicoleMa - facebook.com facebook

#AlmanaccoRock #MusicaItaliana @marcomasini64 by @boomerhill1968 il 26 Gennaio del 2001 Marco Masini pubblica il lp Uscita di Sicurezza. Il disco viene realizzato con la collaborazione di Giancarlo Bigazzi e ne esce un disco vagamente rock al punto d x.com