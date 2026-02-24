Da Gaza a Unife per studiare Fisica | accolto uno studente palestinese grazie al progetto Iupals

Yazan Qashoo, studente palestinese di Gaza, ha deciso di studiare Fisica all’Università di Ferrara per ampliare le sue competenze. La sua scelta nasce dalla volontà di approfondire le proprie conoscenze e di superare le difficoltà legate al conflitto nella sua regione. Martedì 24, ha iniziato il percorso accademico nel nuovo paese, portando con sé una grande determinazione. La sua presenza arricchisce il campus e testimonia l’impegno di Iupals nel favorire l’istruzione internazionale.

Da Gaza all’Università di Ferrara per studiare Fisica. È stato accolto, martedì 24, Yazan Qashoo, giovane studente palestinese originario di Gaza che ha raggiunto l’Italia per proseguire i suoi studi universitari grazie al progetto Iupals. Laureato in Fisica presso l’Università della Giordania, Qashoo è stato ammesso al corso di laurea magistrale in Fisica del dipartimento di Fisica e scienze della terra dell’Ateneo. “Iniziative come Iupals - ha evidenziato Laura Ramaciotti, rettrice di Unife -, mettono al centro il diritto allo studio e la cooperazione internazionale. Accogliere studenti che provengono da condizioni difficili rappresenta per il nostro Ateneo un impegno concreto verso l’inclusione, la cultura e la costruzione di una conoscenza condivisa”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

