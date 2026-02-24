Da Bergamo a Casa Sanremo alla consolle Vincent Martini | Entusiasmo ed emozione

L'art director, dj e produttore musicale Vincent Martini, napoletano d'origine e bergamasco d'adozione, è artista ufficiale dell'edizione 2026 di Casa Sanremo, l'area hospitality ufficiale del Festival della canzone italiana. Questo hub esperienziale, nato per connettere artisti, giornalisti, media e addetti ai lavori, è sede di showcase, talk, presentazioni di libri ed eventi musicali nella bellissima cornice del Palafiori. "L'esperienza a Casa Sanremo – spiega Vincent Martini – è iniziata settimana scorsa. Sono stato selezionato tra i dj che si esibiscono in questa prestigiosa location ed è stata una bella soddisfazione.