Da anni solo toppe sulle strade E le perdite d’acqua continuano

Le strade del quartiere I Passi sono rovinate da anni di lavori incompleti e perdite d’acqua persistenti. La causa principale è l’incapacità delle autorità di intervenire efficacemente, nonostante le numerose richieste degli abitanti. Le proteste, condivise sui social e portate in Consiglio comunale, non hanno ancora portato a soluzioni concrete. La situazione rimane critica e i residenti sono sempre più frustrati.

Dai social al Consiglio comunale ma le proteste degli abitanti del quartiere I Passi continuano a naufragare. Il presidente del comitato I Passi, Luca Vannozzi si fa portavoce dei disagi e dello spreco che da tre anni, serpeggia in via Porta, Largo Ippolito Nievo e via De Sanctis. Il problema è l’acqua che abbonda non solo per le piogge incessanti ma per le perdite dalle tubature stradali. Dopo le proteste social rimaste inascoltate, si approda al consiglio comunale con un’interpellanza del consigliere Francesco Auletta, un’interpellanza presentata a luglio e discussa solo una settimana fa. Il sindaco Michele Conti aveva fatto capire che tutto era stato risolto ma rimandava tutto ad Acque per la certezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

