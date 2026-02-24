Cus e Vespa Club fanno squadra Promozione sport | accordo storico

Cus e Vespa Club uniscono le forze per promuovere eventi sportivi. La causa è la volontà di rafforzare la collaborazione tra il mondo universitario e il settore motoristico, che da anni invita giovani a scoprire il motociclismo. La firma di questo accordo permette di organizzare iniziative congiunte e favorisce la partecipazione degli studenti. La collaborazione si tradurrà in programmi pratici e attività concrete sul campo.

Per la prima volta, il mondo sportivo universitario, stringe un accordo con il sodalizio motoristico più vecchio della città nato nel lontano 1949. Il Vespa club di Pisa asd, che ha le competenze e le strutture necessarie per lo svolgimento dei corsi di " Regolarità in Vespa " e " Vespa Gimkana ", grazie a istruttori qualificati, collaborerà con il Cus Pisa nella promozione di nuove attività sportive ai tesserati del centro sportivo. "Insieme - spiegano il presidente del Cus, Giulio Messerini, e quello del Vespa club, Paolo Lazzerini - promuoveremo i corsi di Regolarità in Vespa e Vespa Gimkana, attraverso i propri canali di comunicazione, per i propri tesserati ma specialmente per gli studenti universitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Cus Pisa e Vespa Club: una sfida a motore per studenti e appassionati. Corsi di regolarità e gimkana in arrivo.Cus Pisa e Vespa Club organizzano una gara di regolarità e gimkana, coinvolgendo studenti e appassionati di motori.

Nasce una nuova collaborazione tra il Cus Pisa & Vespa Club PisaIl Cus Pisa e il Vespa Club Pisa hanno annunciato una nuova collaborazione, unendo sport universitario e motociclismo in città.