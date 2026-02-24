Cure sperimentali costi proibitivi e solidarietà | la battaglia per il piccolo Jonas

Il costo elevato delle cure sperimentali ha spinto la comunità di San Pietro Vernotico a intervenire per aiutare Jonas, un bambino di 3 anni e mezzo affetto da tetraparesi spastica. La famiglia non può permettersi le terapie più avanzate, così i residenti si sono mossi per raccogliere fondi e sostenere il piccolo. Da circa dieci giorni, volontari e cittadini organizzano eventi e iniziative per garantire a Jonas un accesso alle cure necessarie. La mobilitazione continua a crescere giorno dopo giorno.

San Pietro Vernotico si mobilita per la raccolta fondi record per sottoporre il bambino a una terapia innovativa in Messico SAN PIERTRO VERNOTICO – Dove non arriva la sanità pubblica arriva la solidarietà. Da circa dieci giorni a San Pietro Vernotico un'intera comunità si sta mobilitando per aiutare un bambino di 3 anni e mezzo, Jonas, affetto da tetraparesi spastica, ad avere una vita migliore. Il piccolo a dicembre prossimo sarà sottoposto a una terapia innovativa in Messico che promette di rigenerare i tessuti compromessi, ma a un costo proibitivo: 90mila euro. Soldi che i genitori, Mirko e Miriana, non hanno, e che hanno chiesto, ai concittadini.