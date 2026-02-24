Cultura | Tajani ' Matera Capitale Mediterranea centrale per costruire la pace'

Il ministro degli Esteri ha spiegato che la scelta di Matera come Capitale Mediterranea nasce dalla sua storia di resistenza e della sua posizione strategica nel Mediterraneo. La decisione deriva dall’obiettivo di rafforzare i legami tra le nazioni della regione e promuovere il dialogo tra culture diverse. La presentazione ufficiale si è tenuta alla Farnesina, attirando l’attenzione di rappresentanti di vari paesi. La città si prepara ora a ospitare numerosi eventi culturali e incontri pubblici.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato "il valore culturale, ma anche politico, in un momento così delicato" dell'iniziativa 'Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo', presentata alla Farnesina. "Noi viviamo una stagione di grande crisi internazionale - ha spiegato - Il nostro impegno è di costruire la pace. E come si costruisce la pace? Non basta aspettare qualche bandiera. La pace è il punto di dialogo. E la cultura è un straordinario strumento di dialogo, perché la cultura non è mai di parte. La cultura è, forse, la migliore espressione della umanità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Al via Matera capitale mediterranea della culturaMateria capitale mediterranea della cultura nasce dalla scelta di valorizzare i Sassi di Matera, che dal 20 marzo al 28 novembre ospitano cinque festival e sette mostre.

Il programma di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026 Presentato al ministeroNino Sangerardi ha presentato al Ministero della Cultura il programma di Matera come capitale mediterranea della cultura e del dialogo 2026, a causa dell'importanza storica e culturale della città.

