Cubo nero la lettera del funzionario | Il Parlamento indaghi con una commissione

Un funzionario ha scritto una lettera chiedendo al Parlamento di creare una commissione d’inchiesta sul caso del cubo nero, evidenziando preoccupazioni sulla salvaguardia del patrimonio architettonico. Nella missiva, si sottolinea come l’intervento di un organismo indipendente possa chiarire le responsabilità e le cause di questa situazione. La richiesta arriva dopo che il progetto ha suscitato numerose polemiche tra cittadini e professionisti del settore. La questione resta aperta e da approfondire.

Firenze, 24 febbraio 2026 – Una riflessione sulla tutela del patrimonio architettonico, ma anche un invito al Parlamento a istituire una commissione d'inchiesta che si occupi del caso cubo nero. È la lettara inviata da Emanuele Masiello, funzionario e architetto senior della Soprintendenza che riceviamo e pubblichiamo.? Sulla vicenda del famigerato 'cubo nero', che tanto sdegno ha suscitato nelle persone che amano Firenze, vorrei esporre qualche breve considerazione. Premettendo, come punto fermo, che il Teatro Comunale non andava abbattuto, e che l'averlo fatto ha costituito uno sfregio tra i più allucinanti inferto alla città negli ultimi anni.