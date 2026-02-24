Cuba in ginocchio blackout e crisi sanitaria | Perché si rischia l'estinzione naturale del regime
Una crisi a Cuba si aggrava a causa di blackout diffusi e carenze sanitarie, portando il regime al punto di crisi. La mancanza di elettricità e le difficoltà nelle strutture mediche accentuano il malcontento popolare. Secondo uno storico, la situazione si è aggravata dopo i recenti problemi in Venezuela e Messico, creando tensioni crescenti nel Paese. La crisi si sta approfondendo giorno dopo giorno, lasciando il futuro incerto.
L'intervista di Fanpage.it a Massimo De Giuseppe, docente di Storia Contemporanea all'Università IULM, sulla crisi a Cuba: "Situazione complessa peggiorata da quanto successo in Venezuela e in Messico negli ultimi mesi. Trump? Per lui l'isola non è una priorità. L'interesse è tutto di Marco Rubio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cuba al collasso energetico: crisi carburante paralizza l’isola e rischia blackout diffusi. Trump nel mirino dell’Avana.Cuba sta vivendo un momento difficile.
Cuba nella stretta di Trump a un passo dal collasso. «Qui si sta fermando tutto»Il blocco imposto dal presidente Usa sta mettendo l’isola in ginocchio: blackout continui, trasporti paralizzati, molti voli cancellati. Mosca: «Le azioni statunitensi sono inaccettabili. Washington s ... editorialedomani.it
Trump Power: Cuba in ginocchio tra embargo e sogni di libertàCuba al collasso: tra blackout e fame, la strategia di Trump accelera la fine del regime. L'analisi del bloqueo e le speranze di Miami. newsmondo.it
Francesco Silvestri. . L’azione di Trump a Cuba è vomitevole. Bloccare le risorse, e minacciare qualunque Stato possa aiutare il popolo cubano, sta mettendo in ginocchio un’intera popolazione. In questo momento a Cuba non vengono raccolti i rifiuti dalla stra - facebook.com facebook