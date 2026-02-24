Cuba in ginocchio blackout e crisi sanitaria | Perché si rischia l'estinzione naturale del regime

Una crisi a Cuba si aggrava a causa di blackout diffusi e carenze sanitarie, portando il regime al punto di crisi. La mancanza di elettricità e le difficoltà nelle strutture mediche accentuano il malcontento popolare. Secondo uno storico, la situazione si è aggravata dopo i recenti problemi in Venezuela e Messico, creando tensioni crescenti nel Paese. La crisi si sta approfondendo giorno dopo giorno, lasciando il futuro incerto.