Crollano i primi prof sui fondi Ue usati per Pc e cellulari personali | le confessioni davanti al giudice Chi sono i docenti indagati e dove insegnano

Un insegnante ha ammesso davanti al giudice di aver utilizzato fondi Ue destinati a progetti scolastici per acquistare computer e smartphone personali. La confessione segue le indagini avviate dopo che sono emersi acquisti sospetti di dispositivi elettronici in diverse scuole. I docenti coinvolti insegnano in varie regioni e avrebbero gonfiato le spese per ottenere rimborsi indebitamente. Le autorità stanno verificando le modalità di spesa e le responsabilità dei coinvolti.

Arrivano le prime confessioni da parte dei docenti indagati per la maxi truffa sui fondi dell’Ue usati per ottenere materiale informatico per uso personale. Davanti al gip, nel corso degli interrogatori preventivi, hanno ammesso le loro responsabilità i docenti Enrico Cafaro e Luigi Cembalo, rispettivamente del dipartimento di Economia e di Agraria dell’Università Federico II di Napoli. In tutto, tra ricercatori e docenti, sono 16 gli indagati per cui la procura europea ha chiesto l’arresto. Si dimettono I due manager della R-Store. Intanto si sono dimessi anche i due manager di R-Store, la società che, in cambio di regali ai professori, avrebbe ottenuto l’affidamento di servizi e forniture, Antonio Fedullo e Mario Piacenti, sono stati sospesi, mentre l’ad Giancarlo Fimiani si è dimesso. 🔗 Leggi su Open.online

