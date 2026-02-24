Criterium podistico toscano | la seconda tappa è ' Corri con Luca'

Mentre cresce l’attesa per l’apertura del Criterium Podistico Toscano che inizierà sabato con il GP Monteserra a Calci, già si guarda alla seconda tappa che rispetto alla prima è molto più giovane. La Corri con Luca che si correrà domenica 8 marzo al Parco di San Rossore è infatti solo alla seconda edizione, ma la prova pisana ha già riscosso molto successo nella sua prova inaugurale, grazie anche al suo bellissimo percorso, misto asfalto-sterrato disegnato all’interno del Parco e alla sapiente organizzazione de Gli Amici di Luca in collaborazione con il GP Parco Alpi Apuane. I concorrenti dovranno affrontare un tracciato di 9,5 km, partendo da viale delle Cascine. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

La premiazione del Criterium podistico toscano, foto e classificheIl 16 gennaio 2026 a Cascina (Pisa) si è svolta nel salone consiliare la cerimonia di premiazione del Criterium Podistico Toscano 2025.

