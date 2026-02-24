Mentre cresce l’attesa per l’apertura del Criterium Podistico Toscano che inizierà sabato con il GP Monteserra a Calci, già si guarda alla seconda tappa che rispetto alla prima è molto più giovane. La Corri con Luca che si correrà domenica 8 marzo al Parco di San Rossore è infatti solo alla seconda edizione, ma la prova pisana ha già riscosso molto successo nella sua prova inaugurale, grazie anche al suo bellissimo percorso, misto asfalto-sterrato disegnato all’interno del Parco e alla sapiente organizzazione de Gli Amici di Luca in collaborazione con il GP Parco Alpi Apuane. I concorrenti dovranno affrontare un tracciato di 9,5 km, partendo da viale delle Cascine. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

La premiazione del Criterium podistico toscano, foto e classificheIl 16 gennaio 2026 a Cascina (Pisa) si è svolta nel salone consiliare la cerimonia di premiazione del Criterium Podistico Toscano 2025.

Temi più discussi: Criterium podistico toscano: la seconda tappa è 'Corri con Luca'; Criterium podistico toscano: la seconda tappa è 'Corri con Luca'; Podismo: il Gp del Monteserra ‘Ragazzi del Vega 10’ festeggia la ventesima edizione; Podismo | il Gp del Monteserra ‘Ragazzi del Vega 10’ festeggia la ventesima edizione.

Criterium podistico toscano: la seconda tappa è 'Corri con Luca'Mentre cresce l’attesa per l’apertura del Criterium Podistico Toscano che inizierà sabato con il GP Monteserra a Calci, già si guarda alla seconda tappa che rispetto alla prima è molto più giovane. La ... pisatoday.it

La premiazione del Criterium podistico toscano, foto e classificheIl Criterium Podistico Toscano si conferma, numeri alla mano, la più importante classifica gare della Toscana, un contenitore sportivo capace di unire territorio, società e atleti lungo un’intera ... lanazione.it

ARRIVA IL VENTENNALE DEL GP DEL MONTESERRA Dopo il più che positivo antipasto della Montecatini Half Marathon, il Criterium Podistico Toscano propone per sabato 28 febbraio il suo secondo appuntamento, il GP del Monteserra Ragazzi del Vega 1 - facebook.com facebook