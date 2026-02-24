Crime on Prime i protagonisti più amati dei bestseller arrivano su Prime Video

Crime on Prime porta sullo schermo i personaggi protagonisti di bestseller crime molto amati, grazie alla richiesta dei fan e alla popolarità delle storie. Prime Video trasforma queste narrazioni in serie tv, offrendo un’ampia gamma di adattamenti, tra cui Scarpetta, 56 giorni e la seconda stagione di Alex Cross. La piattaforma punta a coinvolgere gli spettatori con produzioni che uniscono azione e suspense, rendendo più vicini ai fan i personaggi che hanno già amato sui libri.

Crime on Prime, i personaggi crime più amati passano dalle pagine al piccolo schermo:  Prime Video porta ad un pubblico globale una ricca serie di adattamenti da bestseller, tra cui Scarpetta, 56 giorni  e la seconda stagione di Alex Cross. Nei primi mesi dell’anno, Crime On Prime  inaugura una ricca selezione di titoli crime e thriller, ispirati alle opere di autori di fama internazionale come James Patterson, Patricia Cornwell, Arthur Conan Doyle e Catherine Ryan Howard. Con l’uscita progressiva di serie coinvolgenti e produzioni originali, Prime Video consolida il proprio ruolo come punto di riferimento per gli appassionati del genere crime. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

‘Crime on Prime’: il nuovo catalogo crime thriller di Prime VideoPrime Video ha introdotto il suo nuovo catalogo crime thriller, motivato dall’aumento dell’interesse del pubblico verso i generi polizieschi e di suspense.

