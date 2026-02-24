cresta su fondi ue chiesto arresto per 16 docenti e ricercatori universitari

Un'indagine ha portato alla luce che 16 docenti universitari hanno usato fondi UE per acquistare cellulari, smart TV e computer, destinandoli a scopi personali o come regali a familiari. La causa di questa vicenda sembra essere una gestione poco trasparente delle risorse pubbliche. Le autorità stanno valutando l'eventualità di un arresto, mentre si approfondiscono le modalità con cui sono stati spesi i soldi. La situazione ha suscitato molte preoccupazioni tra i cittadini.

Avrebbero indirizzato e influenzato gli atenei in cui insegnavano e lavoravano per ottenere l’affidamento di forniture di beni e servizi a specifiche società informatiche. Da queste poi, come sorta di ricompensa, ottenevano dei veri e propri “tesoretti” che usavano per acquistare a titolo personale diversi dispositivi elettronici. La procura europea (Eppo) ha chiesto l’arresto di 16 tra docenti universitari, ricercatori, insegnanti operanti tra Sicilia e Campania ma anche di una serie di manager e dipendenti di aziende informatiche. Secondo l’accusa formulata dalla procura europea, ci sarebbero gli estremi per portare a processo i docenti e i ricercatori universitari per i reati di corruzione propria – cioè per omettere, ritardare o compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio – e per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

