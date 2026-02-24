Cremona | 17enne in arresto cardiaco dopo scontro in moto

Un giovane di 17 anni ha avuto un arresto cardiaco dopo un incidente in moto a Cremona, a causa di uno scontro con un'auto. Il ragazzo stava percorrendo una strada principale quando si è verificato l’incidente, che ha provocato gravi ferite e una crisi improvvisa. I soccorritori sono intervenuti immediatamente sul posto, ma la sua condizione rimane critica. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Un ragazzo di 17 anni lotta tra la vita e la morte dopo un grave incidente in moto a Cremona. Un dramma si è consumato questo pomeriggio a Cremona, dove un giovane di appena 17 anni è finito in arresto cardiocircolatorio dopo essersi scontrato con un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 in via Sesto. Le sue condizioni sono immediatamente apparse critiche, costringendo i soccorritori a intervenire con manovre di rianimazione durante il trasporto all’ospedale cittadino. Il ragazzo viaggiava in moto quando l’impatto con l’auto guidata da una 61enne ha stravolto la sua giornata. La conducente della vettura, fortunatamente, non ha riportato traumi evidenti ed è stata trasportata in ospedale in codice verde per accertamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

