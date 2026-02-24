Crece l' export verso gli Stati Uniti ruolo di primo piano per l' Abruzzo

L’aumento dell’export dell’Abruzzo verso gli Stati Uniti deriva dalla domanda crescente di prodotti locali autentici. Le aziende della regione hanno rafforzato i loro investimenti in nuove strategie di vendita e logistica per rispondere alle richieste statunitensi. Questa espansione si traduce in un incremento concreto delle esportazioni e in nuove opportunità di mercato. Le imprese abruzzesi puntano a consolidare la loro presenza oltre oceano per soddisfare la domanda internazionale.

Merito soprattutto dell'industria farmaceutica, che riesce ad aggredire il mercato americano, scacciando i timori per la politica dei dazi di Trump "L'Abruzzo recita un ruolo di primissimo piano nella crescita dell'export delle imprese verso il mercato americano". Lo afferma l'assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, commentando i dati sull'export relativi al 2025 il cui incremento porta l'Italia tra i primi quattro Paesi con la migliore performance al mondo. "Il risultato italiano – prosegue l'assessore Magnacca – interessa tutti i mercati internazionali, ma è indubbio che il dato che fa riferimento a quello americano è sorprendente non foss'altro perché esso scaccia via il timore legato alla politica dei dazi.