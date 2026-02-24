Creatività che fa bene | Creattiva Spring torna alla Fiera di Bergamo

Creattiva Spring, che si svolge alla Fiera di Bergamo dal 5 all’8 marzo 2026, ha portato un grande evento dedicato all’arte manuale. La manifestazione attira appassionati e professionisti da tutta la regione, desiderosi di scoprire nuove tecniche e materiali. I due padiglioni del polo espositivo si riempiono di laboratori, esposizioni e dimostrazioni pratiche. La manifestazione rafforza la passione per il “saper fare” e il mondo del fai da te.

Dal 5 all’8 marzo 2026, il mondo dell’ handmade e del “saper fare” trova casa alla Fiera di Bergamo. Per quattro giorni, i due padiglioni del polo espositivo di via Lunga diventano punto di ritrovo, confronto e scambio per professionisti e hobbisti grazie a Creattiva Spring, l’edizione primaverile – numero 33 – della storica kermesse delle arti manuali organizzata da Promoberg. Un pianeta, quello portato da Creattiva nel capoluogo orobico a cadenza biannuale, che è fatto non solo di perline, ricami e colori, ma anche di storie di persone, creative e creativi che hanno fatto della propria passione una professione, tramandate in Fiera attraverso corsi e dimostrazioni presso gli stand e in occasione degli eventi collaterali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Creattiva Spring: torna alla Fiera di Bergamo la kermesse dell’handmadeCreattiva Spring ha riaperto i battenti alla Fiera di Bergamo, attirando molti appassionati di handmade. Creattiva, dalla curiosità alla manualità: la fiera dove si impara il fatto a manoCreattiva, la fiera dedicata all’artigianato, ha riaperto i battenti per promuovere la manualità grazie a 65 corsi gratuiti. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Creatività che fa bene: Creattiva Spring torna alla Fiera di Bergamo – Promoberg Srl; L’eredità di De Bartolomeis: essere creativi fa stare bene; Nessuno inventa l’acqua calda, fare bene i classici è il vero traguardo: basta storytelling. Roncoroni a Milano; 10-12 marzo 2026: a Palazzo Ducale le Giornate per la Scuola sul tema Capaci di sognare. Creatività che fa bene: Creattiva Spring torna alla Fiera di BergamoDal 5 all’8 marzo la 33ª edizione di Creattiva, organizzata da Promoberg, tra arti manuali, formazione e benessere ... bergamonews.it Il Bello che fa Bene 2025: l’arte protagonista della solidarietà a MilanoLa nuova edizione de Il Bello che fa Bene 2025 trasforma ancora una volta la creatività in un gesto concreto di solidarietà. L’evento, in programma il 4 dicembre a Milano, riunirà aziende, artisti e ... tgcom24.mediaset.it Creativi, appassionati di bricolage, del mondo handmade e del saper fare, segnatevi queste date: dal 5 all’8 marzo torna Fiera Creattiva alla Fiera di Bergamo - Promoberg con l'edizione primaverile. - facebook.com facebook