Crans-Montana un video inedito mostra i primi istanti dell’incendio Il comandante dei pompieri | Sono stato a Le Constellation a Natale Non sapevo che la schiuma fonoassorbente fosse pericolosa

Un video inedito mostra i primi momenti dell’incendio a Crans-Montana, attribuendone la causa alla presenza di materiale fonoassorbente. Il comandante dei vigili del fuoco rivela di essere stato a Natale nella struttura e di non aver sospettato i rischi legati alla schiuma. Le autorità si concentrano ora sulle condizioni di questo materiale, mentre i legali dei proprietari affermano che fosse stato più volte verificato senza segnalare problemi. La vicenda resta sotto osservazione.

Si vede il soffitto incendiarsi in modo quasi istantaneo quando viene a contatto con le scintille di un bengala acceso su una bottiglia di champagne utilizzata per celebrare l’arrivo del nuovo anno. L’inchiesta aveva già accertato che le fiamme erano partite proprio dai pannelli fonoassorbenti, risultati altamente infiammabile al contatto diretto con le scintille. Nel video compaiono anche due membri dello staff del locale: Cyane Panine, la cameriera franco-svizzera poi deceduta nell’incendio, e Matthieu, il collega rimasto gravemente ferito. La giovane è sulle spalle del ragazzo, indossa un casco e tiene in mano due bottiglie decorate con le candele scintillanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Crans-Montana, il video inedito dell'inizio della strage: la fiamma dalla bottiglia alla schiuma sul tetto. E parte l'incendioUn video inedito mostra il momento preciso dell'inizio della tragedia di Capodanno, causata da una bottiglia incendiaria che ha scatenato un incendio nel locale.

Crans-Montana, il video inedito: così inizia l'incendio. Le fiamme dalla bottiglia si propagano fino al tetto con la schiumaUn video inedito rivela come un petardo abbia causato l'inizio dell’incendio a Crans-Montana durante i festeggiamenti di Capodanno.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Crans-Montana, nuovo video inedito mostra l'istante dell'inizio dell'incendio; Incendio a Crans Montana, il video inedito: le scintille sui pannelli, il rogo due secondi dopo, così è andato a fuoco Le Constellation; VIDEO | Crans-Montana, nuove immagini del tragico incendio di Capodanno; Crans Montana, dal brindisi alle fiamme: il video inedito dei primi istanti dell'incendio nel locale Le Constellation.

Crans?Montana, immagini inedite rivelano i primi istanti dell’incendio al Le ConstellationUn video inedito documenta i primi istanti dell'incendio al Le Constellation di Crans?Montana, aprendo nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla tragedia di Capodanno. notizie.it

L'inferno di Crans-Montana Un nuovo video mostra per la prima volta in modo chiaro lo scoppio del rogo al ContellationUn nuovo video mostra i secondi che precedono la catastrofe al bar «Le Constellation» di Crans-Montana. Scintille, schiuma e un momento di disattenzione sono stati sufficienti per scatenare l'inferno. bluewin.ch

Notizie.it - Crans-Montana, il video inedito dell’incendio al “Le Constellation” >> https://buff.ly/tTe6iav - facebook.com facebook

Emergono nuovi dettagli sull'interrogatorio al comandante dei pompieri di Crans-Montana, David Vocat: «I Moretti Li conoscono tutti, danno del tu pure al sindaco Féraud» x.com