Crans-Montana parla il sopravvissuto della strage che ha visto morire gli amici | Un tappeto di corpi

Bachar Fleury, sopravvissuto alla tragedia avvenuta a Crans-Montana, descrive con sconvolgente chiarezza il momento in cui ha visto un tappeto di corpi nel locale Le Constellation. La causa dell’incendio, secondo le sue parole, sarebbe stata un’accensione improvvisa, che ha intrappolato molti dentro. Fleury ricorda gli amici che ha perso e il caos che si è scatenato durante la fuga. La scena rimarrà impressa nella sua mente per sempre.

L’ultima puntata della trasmissione Rai “Lo stato delle cose“, condotta da Massimo Giletti, ha mandato in onda la testimonianza di un sopravvissuto del locale Le Constellation di Crans-Montana. Il giovane Bachar Fleury ha raccontato della sera dell’incendio, delle sue ustioni e della reazione di due ragazze che l’hanno incrociato nel locale, fuggendo poi terrorizzate: “Mi sono sentito un mostro”, ha detto. Parla il sopravvissuto di Crans-Montana “Ho visto due ragazze venirmi incontro e fare un’espressione di disgusto verso di me. E poi hanno cominciato a correre e gridare e mi sono sentito come un mostro, perché non avevo ancora visto il mio volto e non sapevo che aspetto avessi”, ha raccontato Bachar Fleury con voce ferma, rievocando la serata di festa trasformatasi in una strage. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il testimone oculare della strage di Crans-Montana: “I ragazzi urlavano, sembrava l’Apocalisse. Ho visto i corpi a terra”Un testimone oculare ricostruisce le drammatiche ore di Crans-Montana, descrivendo scene di confusione e panico tra i sopravvissuti.

Crans – Montana, il dramma di chi è sopravvissuto: «Mio cugino non si alza più dal letto, si sente in colpa ed è tormentato da quello che ha visto»Fabrice Borzi condivide l’esperienza di suo cugino, sopravvissuto a una tragedia a Crans-Montana.

Crans Montana, parlano i testimoni che hanno assistito alla strage - Ore 14 del 05/01/2026

Crans-Montana, in un video inedito i 4 secondi dell'inizio dell'incendio #crans-montana x.com

Eccolo, il momento esatto dell’inizio della strage di Crans-Montana. In un video inedito, nelle mani del Ministero Pubblico, si vedono i primi secondi della tragedia del Constellation. Si tratta dell’istante in cui, durante la sfilata delle bottiglie di champagne, una c - facebook.com facebook