Crans Montana in tribunale il video inedito | le scintille sui pannelli l’incendio in due secondi così è andato a fuoco Le Constellation

Il video inedito sulla combustione delle Constellation ha causato grande scalpore durante l’udienza di ieri a Sion. Le immagini mostrano le scintille sui pannelli e l’incendio che si sviluppa in soli due secondi, lasciando stupefatti i presenti. La registrazione svela dettagli prima sconosciuti sulla rapidità con cui si è propagato il fuoco. La discussione si concentra ora sulla causa di quell’incendio improvviso e sulle responsabilità.

Si discute ancora dell’ultima udienza, avvenuta ieri, lunedì 23 febbraio 2026 presso il tribunale di Sion, relativa alla strage di Crans Montana. La Procura ha depositato un filmato inedito, contenuto nell’ultimo dossier investigativo, che ricostruisce con una precisione estrema l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla distruzione del locale Le Constellation. Le immagini, mai divulgate prima d’ora, chiariscono la dinamica della tragedia, costata la vita a 41 giovani, tra cui sei cittadini italiani. Il video mostra i momenti immediatamente precedenti al disastro. Al centro della scena compare Cyane, una cameriera nota al personale per l’uso di un casco durante il servizio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Così è iniziato l’incendio di Crans-Montana, le immagini inedite: la sfilata con le scintille e le fiamme rapidissime nel Constellation – Il videoUn video di 18 secondi mostra come un corto circuito abbia provocato l’incendio al Constellation di Crans-Montana, causando la tragedia che ha portato alla morte di 41 persone e al ferimento di molte altre.

Il video inedito di Crans Montana, l'incendio scoppia in 18 secondi: l'istante in cui la candela pirotecnica tocca i pannelli del soffittoUn video inedito mostra come l’incendio al Constellation di Crans Montana sia iniziato in appena 18 secondi, quando una candela pirotecnica ha toccato i pannelli del soffitto.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Crans-Montana, un altro giallo su Jessica Moretti: la cauzione non è stata pagata. Il silenzio del Tribunale; Crans-Montana: versata alla procura la cauzione di Jessica Moretti; Crans-Montana, mistero sulla cauzione di Jessica Moretti: non è stata pagata; Le indagini colabrodo su Crans-Montana, la cauzione di Jessica Moretti è sparita. La rabbia degli avvocati: Arrestateli prima che fuggano.

Crans-Montana: i Moretti aggrediti fuori dal tribunale/ Video: Siete la mafia, assumetevi le vostre colpeCrans-Montana, i Moretti aggrediti fuori dal tribunale: i coniugi indagati sono stati assaliti da alcuni genitori delle vittime ... ilsussidiario.net

Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti aggrediti dai familiari delle vittime all'arrivo in tribunaleGli indagati proprietari del «Le Constellation», il discobar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana, arrivano scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati. La contestazione dei ... tg.la7.it

Crans Montana, spunta il filmato: così è scoppiato il rogo x.com

Un nuovo video della tragedia di Crans-Montana è stato depositato oggi, lunedì 23 febbraio, dalla procura di Sion. Immagini che mostrano in modo inequivocabile come è stato appiccato il fuoco nel locale “Le Constellation”. Cyane, la cameriera con il casco, h - facebook.com facebook