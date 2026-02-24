crans montana ecco il momento esatto del disastro spunta il video inedito

Un video inedito rivela il momento esatto del disastro a Crans-Montana, causato da una serie di errori umani. Le immagini mostrano chiaramente le fasi cruciali che hanno portato al crollo, evidenziando la rapidità dell’incidente. La registrazione, ora agli atti dell’indagine, offre una prospettiva nuova sulle responsabilità coinvolte. La scoperta del filmato rischia di cambiare le prospettive sul caso e di aprire nuovi spunti di riflessione.

Il video agli atti dell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana è la radiografia di un disastro annunciato. Le immagini mostrano Cyane Panine, la “cameriera col casco”, portata in trionfo sulle spalle di un collega che indossa la maschera di “V per vendetta”. È l’ultimo brindisi di Capodanno al Constellation: in mano due bottiglie di champagne, le candele che brillano e un’atmosfera di festa che avvolge tutti, compresa Jessica Moretti. Poi, l’istante fatale: una scintilla tocca il soffitto rivestito di schiuma acustica. Bastano due secondi perché i pannelli prendano fuoco come paglia, trasformando il seminterrato in una trappola mortale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Crans-Montana, il momento in cui la candela pirotecnica incendia il soffitto del Constellation: il video ineditoUn video inedito mostra come una candela pirotecnica abbia causato l'incendio nel locale Le Constellation a Crans-Montana.

Crans Montana, un video inedito mostra l’inizio dell’incendio: 18 secondi prima del caos | VIDEOUn video inedito rivela come l’incendio a Crans Montana sia scoppiato improvvisamente, catturando i momenti precedenti al caos.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Crans-Montana, ecco il momento dell'innesco dell'incendio della strage del Constellation; Crans-Montana, i feriti italiani: Al Constellation uscite chiuse. Jessica Moretti? È scappata. I pm parteciperanno alle indagini; La neolaureata alla Bocconi e il dono per i feriti di Crans-Montana: Ecco i miei 35 centimetri di capelli sperando di regalare loro un sorriso; Crans-Montana, il capo dei vigili del fuoco: in pochi impossibile fare tutti i controlli.

Crans Montana, ecco il video mai reso pubblico: il momento esatto in cui il soffitto prende fuocoEvil Omen for 2026 How it started 2026 Crans-Montana bar firepic.twitter.com/klfljHNhkV — dxv515??? (@Mwarning515) February 23, 2026 ... affaritaliani.it

Crans-Montana, ecco il momento esatto del disastro. Spunta il VIDEO ineditoIl video agli atti dell’inchiesta sulla strage di Crans-Montana è la radiografia di un disastro annunciato. Le immagini mostrano Cyane Panine, ... thesocialpost.it

Un nuovo video della tragedia di Crans-Montana è stato depositato oggi, lunedì 23 febbraio, dalla procura di Sion. Immagini che mostrano in modo inequivocabile come è stato appiccato il fuoco nel locale “Le Constellation”. Cyane, la cameriera con il casco, h - facebook.com facebook

Crans-Montana, il video mai visto prima: così si è sviluppato l’incendio che ha ucciso 41 ragazzi x.com