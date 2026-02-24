Cos' è l' ablazione cardiaca a cui si è sottoposto Tommaso Giacomel dopo il malore alle Olimpiadi invernali

Tommaso Giacomel si è sottoposto a un’ablazione cardiaca dopo aver accusato un malore durante le Olimpiadi invernali. L’intervento è stato necessario per trattare un problema al cuore che ha causato il suo improvviso svenimento. L’operazione, eseguita con successo, ha richiesto alcune ore ed è stata effettuata in un centro specializzato. Giacomel ora si riprende in vista di ulteriori controlli medici.

© Virgilio.it - Cos'è l'ablazione cardiaca a cui si è sottoposto Tommaso Giacomel dopo il malore alle Olimpiadi invernali

Tommaso Giacomel si è sottoposto ad ablazione cardiaca dopo il malore accusato durante la Mass Start di biathlon alle Olimpiadi. L’intervento, eseguito dopo uno studio elettrofisiologico che ha rilevato un’anomalia atriale, è riuscito. L’operazione presenta alcuni rischi e tempi di recupero per il ritorno allo sport condizionati da esami e controlli approfonditi. Olimpiadi, il malore di Tommaso Giacomel Il malore accusato da Tommaso Giacomel durante la Mass Start di biathlon alle Olimpiadi ha portato all’attenzione una procedura medica spesso poco conosciuta al grande pubblico: l’ablazione cardiaca. 🔗 Leggi su Virgilio.it Biathlon, Giacomel, ablazione al cuore dopo malore a OlimpiadiTommaso Giacomel ha subito un’ablazione al cuore dopo un malore durante la gara di biathlon a Anterselva, causato da un’anomalia di conduzione elettrica atriale. Tommaso Giacomel operato al cuore per un’ablazione, si era ritirato (da leader) nella gara olimpica di biathlonTommaso Giacomel ha subito un intervento al cuore a causa di un malore improvviso durante la sua gara olimpica di biathlon, in cui si trovava in testa. Argomenti correlati Fibrillopoly 2.0, il convegno sulla fibrillazione atriale; ANGO espande NanoKnife in Europa per l’ablazione dei tumori multi-organo; Ablazione cardiaca per Tommaso Giacomel, addio Coppa del Mondo: Stagione finita, sono distrutto - Sport; Calcolatore CHA?DS?-VA (ESC 2024): rischio ictus nella fibrillazione atriale - SISMED. Tommaso Giacomel è stato sottoposto a un intervento di ablazione cardiaca dopo che uno studio elettrofisiologico ha rilevato "un'anomalia di conduzione elettrica a livello atriale", come riporta un comunicato "La mia stagione è finita, sono distrutto", commenta - facebook.com facebook Non sono state Olimpiadi semplici per Tommaso Giacomel. Dopo il malore accusato in gara ad Anterselva, arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni di salute L’azzurro è stato sottoposto a un intervento di ablazione dopo che un controllo elettrofisiolo x.com