Cosa c' è da sapere sulla prima serata del Festival | scaletta cantanti ospiti

Il Festival di Sanremo è iniziato con la prima serata, causa l’attesa degli appassionati, che hanno seguito la diretta su Raiuno questa sera. La scaletta include otto cantanti in gara, accompagnati da ospiti speciali e momenti di musica dal vivo. La serata ha visto anche alcune sorprese inaspettate e interventi degli artisti. La competizione continua con entusiasmo e tanti spettatori collegati da casa.

Mancano solo poche ore all'inizio del Festival di Sanremo, in onda su Raiuno a partire da martedì 24 febbraio (stasera) fino a sabato 25, quando sarà proclamato il vincitore della 76esima edizione della kermesse canora. Ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini nella conduzione della prima serata sarà l'attore turco Can Yaman, protagonista del remake Rai di "Sandokan". Non mancheranno gli ospiti musicali e un omaggio alla memoria di Pippo Baudo, al quale è stata dedicata un'insegna luminosa all'esterno del teatro Ariston. L'amatissimo presentatore di Militello (Sicilia), morto la scorsa estate all'età di 89 anni, detiene il record assoluto come conduttore del Festival, con ben 13 edizioni all'attivo.