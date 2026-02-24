Corte Conti | in aumento condotte dolose

La Corte dei Conti ha registrato un incremento delle azioni dolose legate alla distrazione di contributi e finanziamenti pubblici, provenienti dall’Unione Europea, dallo Stato e dalle Regioni. Questa crescita riguarda anche i fondi del Pnrr, che vengono spesso sottratti o malgestiti. L’ufficio ha riscontrato un maggior numero di comportamenti fraudolenti nei progetti finanziati con risorse pubbliche. Questi dati evidenziano un problema che si fa sempre più pressante.