Corte Conti | in aumento condotte dolose

La Corte dei Conti ha registrato un incremento delle azioni dolose legate alla distrazione di contributi e finanziamenti pubblici, provenienti dall’Unione Europea, dallo Stato e dalle Regioni. Questa crescita riguarda anche i fondi del Pnrr, che vengono spesso sottratti o malgestiti. L’ufficio ha riscontrato un maggior numero di comportamenti fraudolenti nei progetti finanziati con risorse pubbliche. Questi dati evidenziano un problema che si fa sempre più pressante.
14.15 "E' emerso un aumento delle fattispecie di danno riguardanti condotte dolose di distrazione dei contributi e dei finanziamenti pubblici,di provenienza europea,statale e regionale,anche a valere su fondi Pnrr".Così il presidente della Corte dei Conti Carlino,durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026. "Si tratta - aggiunge - dello sviamento da parte di privati, dalle finalità per le quali erano stati erogati i finanziamenti,configurando spesso profili di corruzione e incidendo sugli obbighi dell'Italia nei confronti dell'Ue".
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti: “Il nuovo contratto viola le norme Ue, rischio di aumento dei costi oltre il 50%”La Corte dei Conti ha segnalato che il nuovo contratto per il Ponte sullo Stretto viola le normative europee, rischiando un aumento dei costi superiore al 50%.
Sanità, Corte dei Conti: ancora difficoltà strutturali in Calabria e Sicilia nonostante alcuni miglioramenti nei contiSecondo la Corte dei Conti, il Sistema Sanitario Nazionale presenta ancora criticità in Calabria e Sicilia, nonostante alcuni segnali di miglioramento nei conti.
