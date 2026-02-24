Corso di micologia - Riconoscere i funghi

Il corso di micologia si tiene a Monselice, dopo che il Gruppo Micologico Naturalistico Culturale Monselicese APS ha deciso di offrire un’opportunità gratuita per conoscere i funghi. La scelta nasce dalla crescente curiosità di chi vuole imparare a riconoscere specie velenose e commestibili. Attorno a un tavolo, esperti e appassionati si confrontano su caratteristiche e varietà, creando un momento di apprendimento pratico e diretto. Le iscrizioni sono aperte a tutti gli interessati.

