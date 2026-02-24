Domenica 15 marzo 2026, la Corsa dei Tre Parchi torna a Milano, attrarre appassionati di corsa nella zona ovest. La manifestazione nasce per promuovere uno stile di vita attivo e coinvolge centinaia di partecipanti di tutte le età. La partenza è prevista dal Parco delle Cave, vicino all’ingresso di via Cancano, dove si formeranno le prime file di atleti pronti a partire. La corsa si sviluppa attraverso tre diversi parchi cittadini.

Sabato 12 e domenica 13 aprile presso il Parco delle Cave (ingresso di via Cancano) torna la Corsa dei Tre Parchi, un evento pensato non solo gli appassionati di running, ma anche per famiglie, ragazzi e per chi è attento al proprio benessere. Si tratta di una corsa su due distanze (12 km cronometrata non competitiva e 5 km non competitiva a passo libero) con partenza dal Parco delle Cave (via Cancano), ma che permette ai runners che affrontano il percorso più lungo di attraversare anche il Parco di Trenno e BoscoinCittà, polmoni verdi della parte ovest di Milano, caratterizzato da stagni, boschi, corsi d'acqua, grandi varietà Iloro-faunistiche e agevoli sentieri.

La corsa mattutina in uno dei parchi più belli di MilanoDomenica mattina ai Giardini Indro Montanelli di Milano si è svolta la ‘Sunday Morning Run’.

Leggi anche: Spaccio nei parchi e nel centro sportivo, tre arresti

CORSA TRE PARCHI

