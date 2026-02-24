corruzione fondi ue per la scuola eppo chiede arresti per docenti e ricercatori

L'indagine sulla corruzione nei fondi europei per l’istruzione ha portato l’Eppo a chiedere l’arresto di 16 insegnanti e ricercatori coinvolti. Le accuse riguardano il presunto utilizzo illecito di risorse comunitarie, con alcuni sospettati sospettati di aver deviato i finanziamenti per fini personali. Gli investigatori hanno raccolto prove che collegano i sospetti a pratiche fraudolente nelle procedure di assegnazione. Le autorità attendono ora le decisioni ufficiali.

La Procura europea (Eppo) ha chiesto l'arresto di 16 docenti e ricercatori accusati di corruzione nella gestione dei fondi comunitari. Avrebbero agevolato la fornitura di beni e servizi in cambio di regali personali La Procura europea (Eppo) ha chiesto l’arresto di 16 tra docenti universitari, ricercatori e insegnanti e di alcuni manager e dipendenti di società informatiche. Sono tutti accusati, a vario titolo, di corruzione propria e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. Grazie alle rivelazioni di una dipendente della società complice, Alessandra Conigliaro, i pm dell’Eppo hanno allargato l’indagine, scoprendo che il caso della dirigente scolastica era tutt’altro che isolato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

L'accusa ha chiesto i domiciliari anche per alcuni manager. Gli indagati avrebbero fatto in modo che gli affidamenti di forniture e servizi agli enti per cui lavoravano andassero a determinate società

