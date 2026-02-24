cormano tornano a funzionare gli ascensori del sottopassaggio ciclopedonale

I due ascensori del sottopassaggio ciclopedonale vicino alla ex-stazione ferroviaria di Cormano sono stati ripristinati dopo un'interruzione causata da problemi tecnici. Ora consentono di salire e scendere in modo più semplice, facilitando il passaggio di pedoni e ciclisti. La riparazione è stata completata in tempi rapidi grazie all'intervento tempestivo delle squadre di manutenzione. La riapertura degli ascensori rappresenta un miglioramento concreto per chi utilizza quotidianamente questa zona.

