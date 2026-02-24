Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Si comincia a pensare al “cambio di stagione” e dunque arriva propizia la presenza de. Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di. Dal 1° gennaio 2026, lo Spid non è più del tutto gratuito, ma c’è un’alternativa. Traffico in tilt all’alba lungo l’A8 Milano-Varese per un incidente stradale avvenuto nel tratto tra. Coltellata alla testa del padre durante una lite in casa, a Desio i carabinieri hanno. Una esplosione ha causato il ferimento di 3 persone sul posto lavoro nel tardo pomeriggio. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di domenica ad Abbiategrasso, dove un’automobile è stata urtata da un. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Cormano, tornano a funzionare gli ascensori del sottopassaggio ciclopedonale

Appalto ascensori del tribunale di Salerno: a giudizio tutti gli imputati"Il dibattimento consentirà di dimostrare l'insussistenza di qualsiasi illecito e, comunque, la correttezza dell'operato di Cobar" affermano gli...

Argomenti discussi: Cormano, tornano a funzionare gli ascensori del sottopassaggio ciclopedonale; Cormano tornano a funzionare gli ascensori del sottopassaggio ciclopedonale.

Cormano, tornano a funzionare gli ascensori del sottopassaggio ciclopedonaleI due ascensori del sottopassaggio ciclopedonale, a lato della ex-stazione ferroviaria di Cormano, sono di nuovo funzionanti. Gli impianti si trovano tra ... ilnotiziario.net