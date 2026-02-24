Copparo imprendibile Si accende la lotta per un posto al sole

La disputa tra le squadre di Copparo e Ravenna nasce dalla corsa ai playoff nel girone F di Prima Categoria. Le compagini combattono con determinazione per conquistare punti fondamentali, mentre si avvicina la fine del campionato. Le partite si fanno sempre più decisive e il ritmo si intensifica. I tifosi seguono con entusiasmo ogni incontro, sperando in un risultato favorevole per le proprie squadre. La lotta per il passaggio si fa sempre più accesa.

Grande battaglia per entrare in zona playoff, nel girone F di Prima Categoria, con le squadre ravennati protagoniste. La capolista Copparo, favoritissima alla vigilia e ormai lanciata verso la vittoria in campionato, regola 4-1 (13' pt Cazzadore, 16' pt S. Granado, 20' pt Mantovani, 12' st Gramigna (F), 30' st Cazzadore) a domicilio il Frugesport. Terzo il Savarna, fermato sul 2-2 (5' pt Bezzi, 25' pt Rolfini (OQ), 12' st Chiarelli (OQ), 43' st Fancelli) dall'Olimpia Quartesana. Ora al quarto Portuense e Stella Rossa, capace di vincere in rimonta 2-1 (20' pt Martini (CE), 24' st Mascanzoni, 34' st R.