Coppa Italia Giovanile Boulder Under 15 e Under 17 | al via a Teramo il 28 febbraio programma e lista qualificati

La Mondi Verticali di Teramo accoglie il primo evento della stagione 2026 di boulder giovanile, perché il circuito nazionale riprende con una tappa Under 15 e Under 17. La competizione si svolge il 28 febbraio e il 1° marzo, coinvolgendo numerosi giovani atleti provenienti da diverse regioni. La presenza di campioni emergenti rende questo appuntamento particolarmente interessante per il panorama dell’arrampicata italiana. La manifestazione apre ufficialmente il calendario della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana.

Arrampicata, qualifiche della Coppa Italia Boulder: risultati e highlightsLe qualifiche della seconda tappa della Coppa Italia Boulder hanno attirato numerosi appassionati a Mozzate, dove gli atleti hanno sfidato le pareti con determinazione.

Coppa Italia Boulder 2026: Salvatore e Giacani dominano, le classificheLa stagione 2026 dell’arrampicata inizia a Cuneo, al centro Big Up, con la prima tappa della Coppa Italia Boulder.

Arrampicata Sportiva: 2ª tappa di Coppa Italia Boulder
Appuntamento ad altissima intensità fisica e mentale per gli atleti coinvolti. Tracciati impegnativi e distacchi minimi, con Matteo Reusa e Federica Papetti vincitori della tappa

Coppa Italia Boulder: spettacolo e distacchi minimi a Mozzate
Seconda tappa ad alta intensità alla Lezard di Mozzate: tracciati duri, finali serrate e vittorie per Reusa e Papetti

