Coppa Europa Ghisalberti seconda nel gigante di Oppdal

Ghisalberti si distingue come seconda nel gigante di Oppdal, dominato dalla svizzera Vanessa Kasper. La gara, valida per la Coppa Europa, ha visto l'italiana mettere a segno una prestazione solida, finendo appena dietro alla vincitrice. Pazzaglia si piazza quinto, mentre Mathiou mantiene la vetta nella classifica di specialità. La competizione ha attirato molti appassionati e ha portato a un confronto serrato tra gli atleti.

L’azzurra chiude alle spalle di Vanessa Kasper nel primo dei due giganti in Norvegia. Pazzaglia quinta, Mathiou resta leader di specialità. Ilaria Ghisalberti sale sul podio nel primo gigante di Coppa Europa a Oppdal, in Norvegia, conquistando il secondo posto al termine di una gara combattuta fino all’ultima porta. Al comando dopo la prima manche, l’azzurra ha ceduto nella seconda frazione alla svizzera Vanessa Kasper, vincitrice in 2’05"51 con 13 centesimi di vantaggio. Terza l’austriaca Nina Astner a 0"42, seguita dall’elvetica Stefanie Grob (+0"52). Chiude quinta Alice Pazzaglia, staccata di 0"58 e seconda a metà gara. 🔗 Leggi su Sportface.it Sci alpino, Ghisalberti seconda nel gigante di Coppa Europa a Oppdal. Quinta PazzagliaIlaria Ghisalberti ottiene il suo terzo podio in carriera grazie alla seconda posizione nel gigante di Oppdal, in Norvegia. Ghisalberti brilla nel gigante di Coppa Europa a Oppdal, Pazzaglia quintaGhisalberti ha ottenuto un risultato importante nel gigante di Coppa Europa a Oppdal, grazie a una performance solida e tecnica.