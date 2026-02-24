Cooperazione sanitaria internazionale | anche il chirurgo Gian Luca Gatti in Paraguay

Gian Luca Gatti ha partecipato a un progetto di cooperazione sanitaria in Paraguay, a causa della carenza di specialisti e delle lunghe liste d’attesa nel Paese. Il chirurgo, responsabile del Percorso Labiopalatoschisi all’Aoup di Pisa, ha aiutato oltre 130 pazienti tra bambini e adulti presso l’Ospedale Generale Coronel Oviedo. Questa missione rientra in un programma promosso dal Ministero della sanità, volto a migliorare l’accesso a interventi complessi nelle zone interne del Paraguay. La missione si è conclusa recentemente.

© Lanazione.it - Cooperazione sanitaria internazionale: anche il chirurgo Gian Luca Gatti in Paraguay

Pisa, 24 febbraio 2026 – Gian Luca Gatti, chirurgo plastico responsabile del Percorso Labiopalatoschisi dell'Aoup, ha fatto nuovamente parte della delegazione di professionisti sanitari italiani e francesi appena rientrati dal Paraguay - dove hanno curato oltre 130 pazienti di età compresa fra i 5 mesi e gli 86 anni - nell'ambito di un progetto di cooperazione sanitaria internazionale promosso dal Ministero della sanità pubblica e del welfare sociale, denominato "Nemyatyro Paraguay", e consistito in un vasto programma di interventi ricostruttivi e procedure specializzate all'Ospedale Generale Coronel Oviedo, con l'obiettivo di ridurre le liste d'attesa, ampliare l'accesso a interventi altamente complessi nell'interno del Paese e favorire la decentralizzazione dell'assistenza specializzata.