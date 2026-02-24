I carabinieri di Comacchio hanno condotto controlli straordinari nel fine settimana per combattere furti e spaccio nelle aree di Comacchio, Mesola e nelle zone balneari. Le operazioni sono nate per rispondere alle segnalazioni di comportamenti sospetti e aumentare la sicurezza dei cittadini. Durante le verifiche sono state denunciate alcune persone e sequestrati materiali sospetti. Le attività continueranno per garantire un ambiente più sicuro in tutta la zona.

Nello scorso week end i carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno attuato un dispositivo di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla sicurezza stradale nelle aree di Comacchio, Mesola e delle località balneari. Le attività, che hanno visto l’impiego di diverse pattuglie nelle ore serali e notturne, hanno portato alla denuncia di quattro persone alla Procura estense e ad una segnalazione per droga alla Prefettura. Nel dettaglio delle operazioni i carabinieri di Mesola e Lido degli Estensi durante il controllo delle generalità di 3 persone (rispettivamente di 35, 39 e 55 anni), hanno scoperto che le carte d’identità elettroniche fornite erano state alterate mediante la rimozione del microchip. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Controlli nella movida: due arresti per evasione e segnalazioni per droga

Rafforzati i controlli di Carnevale, denunce e segnalazioniDurante il fine settimana, i carabinieri di Venezia hanno intensificato i controlli durante il Carnevale, denunciando alcune persone e segnalando altre.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Controlli anti movida, denunce e segnalazioni; Controlli anti-movida, chiusa una discoteca abusiva a Torre del Greco; Colleferro - Controlli alla Movida: weekend di denunce, segnalazioni e fogli di via; Troppe persone e senza misure antincendio: sospesa attività di una discoteca.

Controlli anti movida, denunce e segnalazioniNello scorso week end i carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno attuato un dispositivo di controllo straordinario del territorio ... ilrestodelcarlino.it

Catania, controlli interforze nel fine settimana: monitorata la movida del centro storicoIl fine settimana a Catania è stato presidiato da un massiccio dispositivo interforze per garantire la sicurezza della movida nel centro storico. L’operazione, coordinata dalla Polizia di Stato e dai ... cataniaoggi.it

Controlli anti-degrado in via Carducci: maximulta al titolare di un minimarket x.com

I carabinieri impegnati nei controlli anti malamovida hanno contestato al ragazzino l'alterazione dell'arma da softair - facebook.com facebook