Contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza | mobilitazione anche davanti al Bufalini

Un’azione contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza si svolge con una mobilitazione davanti al Bufalini. La protesta nasce dalla petizione lanciata da reti come #Digiuno Gaza e 'Sanitari per Gaza', che raccolgono firme e sensibilizzano l’opinione pubblica. Alle 13 di giovedì 26 febbraio, i partecipanti si radunano per denunciare le condizioni dei civili e chiedere un intervento internazionale. La manifestazione coinvolge anche altre strutture sanitarie in tutta Italia.

Una petizione nazionale e un flash mob davanti alle strutture sanitarie di tutta Italia: è l’iniziativa promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza, in programma giovedì 26 febbraio dalle 13.30 alle 14.30 Una petizione nazionale e un flash mob davanti alle strutture sanitarie di tutta Italia: è l’iniziativa promossa dalle reti ‘#Digiuno Gaza’ e 'Sanitari per Gaza', in programma giovedì 26 febbraio dalle 13.30 alle 14.30. A Cesena l’appuntamento è fissato alle 14,15 davanti all'ospedale Bufalini. Ad oggi hanno aderito 54 ospedali, con presidi simbolici agli ingressi “per chiedere il rispetto del diritto internazionale, rifiutare ogni forma di “schedatura” del personale umanitario e contrastare la ‘targettizzazione’ dei sanitari”. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza: mobilitazione anche a FaenzaUna petizione contro la violazione del diritto internazionale umanitario a Gaza ha portato a una mobilitazione anche a Faenza.

Il Diritto Internazionale Umanitario al centro di un incontro con studenti e autoritàA Chieti si è tenuto un importante incontro istituzionale dedicato al Diritto Internazionale Umanitario (DIU), disciplina fondamentale per limitare gli effetti dei conflitti armati e proteggere le persone coinvolte.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Attività 2025 della Polizia Locale dei Castelli: aumentano denunce e infrazioni rilevate, calano i reati contro il patrimonio; Il faro della UE su Shein per violazione del Digital Services Act; Trasferito dal CPR di Gradisca a Gjadër senza provvedimento: risarcito il danno per violazione dei diritti fondamentali; Paramount e Disney inviano diffide a ByteDance per violazione di IP con Seedance AI.

Vaccini. Medici di famiglia e pediatri contro la trasmissione ‘Virus’. Palese violazione del dovere di informare. Siti, Fimp, Sip e Fimmg scrivono a LorenzinLa Società Italiana di Igiene la Federazione Medici Pediatri, la Società Italiana di Pediatria e la Federazione Medici di Medicina Generale si scagliano contro la puntata di giovedì scorso del ... quotidianosanita.it

A 30 anni dalla legge contro la violenza sessuale le donne tornano in piazzaDa 30 anni in Italia lo stupro è un reato contro la persona. ll 15 febbraio del 1996 entrava in vigore la legge contro la violenza sessuale che abrogava gli articoli del Codice Rocco, risalente al ... ansa.it

"Non c’è violazione della Costituzione perché non c’è adesione al Board per Gaza. C’è evidente compromissione nel tentativo di compiacere Trump. La ragione è oscura. Di sicuro la faccenda del ponte fra Ue e Usa è campata per aria" @DavideGiac #n x.com

Il caso Gaza segna il tramonto della legalità internazionale: la dottrina neo-coloniale è trionfo della speculazione --- 1. Il “Board” come atto di forza Il fulcro giuridico della denuncia sollevata anche da Pierbattista Pizzab - facebook.com facebook