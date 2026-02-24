Conto Termico 3.0 nuova corsa all’efficienza | incentivo fino al 65% della spesa Aumentano i consulenti

Il Conto Termico 3.0 ha portato a un incremento di consulenti nel settore dell’efficienza energetica, spinto dalla possibilità di ottenere incentivi fino al 65% delle spese. Gli esperti cercano di aiutare condomini e aziende a sfruttare al meglio i finanziamenti, mentre le richieste aumentano rapidamente. Molti professionisti hanno ampliato i loro servizi per rispondere alla crescente domanda. La competizione tra consulenti si fa più agguerrita.

E' un contributo in conto capitale gestito dal Gse (Gestore dei servizi energetici), pensato per interventi 'di piccole dimensioni' di efficientamento e produzione di energia termica da fonti rinnovabili Il nome gira da mesi tra assemblee condominiali, imprese termoidrauliche e studi tecnici: Conto Termico 3.0. Non è una detrazione fiscale, ma un contributo in conto capitale gestito dal Gse, pensato per interventi ‘di piccole dimensioni’ di efficientamento e produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Il perimetro è nazionale, ma l’effetto si vede soprattutto nei territori dove la domanda di riqualificazione è più viva: e anche in Romagna la parola chiave è diventata una sola, ‘opportunità’. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Energia e sostenibilità, il Comune guarda al Conto Termico 3.0Il Comune ha organizzato una riunione della commissione ambiente per analizzare le opportunità offerte dal Conto Termico 3.

