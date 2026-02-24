Conti ricorda Maurizio Costanzo applausi della sala stampa Comincia la conferenza di Sanremo 2026

Conti ha ricordato Maurizio Costanzo, morto tre anni fa, per la sua lunga carriera nel giornalismo e in tv. La sala stampa ha reagito con applausi spontanei, mentre il conduttore ha sottolineato il suo contributo al mondo dello spettacolo. La sua figura è stata celebrata durante l’apertura della conferenza di Sanremo 2026. L’evento continua con l’entusiasmo di sempre, tra attese e novità in vista della manifestazione.

«Vorrei ricordare un grande uomo di tv, il vostro collega Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio di 3 anni fa. Credo sia doveroso ricordarlo tutti assieme». Comincia con queste parole del direttore artistico Carlo Conti, tra gli applausi della Sala stampa, la conferenza stampa di presentazione Festival di Sanremo che stasera alzerà il sipario sulla 76esima edizione. Can Yaman, "Non c'è un caso Turchia". Sanremo? "Mi fido di Carlo" Poi al Roof è la volta del co conduttore della prima serata Can Yaman. «Non c'è un caso, erano dei controlli routine che stanno ancora continuando a fare a tutti quanti in Turchia, è un periodo così per la Turchia, stanno controllando tutti.