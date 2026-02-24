Conti a Sanremo 2026 | omaggio a Baudo e sorprese con Fiorello e Biggio

Carlo Conti ha annunciato i dettagli del Festival di Sanremo 2026, innescando grande attenzione tra il pubblico. La causa principale è il suo ruolo di direttore artistico, che si traduce in una scaletta ricca di sorprese. Durante la conferenza stampa, ha reso omaggio a Pippo Baudo, assente per la prima volta dopo molti anni, e ha anticipato l’intervento speciale di Fiorello e Biggio. La manifestazione si prepara a proporre un’edizione ricca di novità e riconoscimenti.

Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, ha aperto la conferenza stampa ufficiale con un omaggio commovente a Pippo Baudo, assente per la prima volta dopo decenni. Il mio è un festival baudiano, ed è toccato proprio a me fare il primo senza di lui. Era doveroso dedicarglielo, ha dichiarato il conduttore, visibilmente emozionato. La 76ª edizione del Festival, in programma dal 25 febbraio al Teatro Ariston, vedrà Conti al timone per la quinta volta, con al suo fianco Laura Pausini come co-conduttrice. Durante la conferenza, Conti ha scherzato sulla sua lunga collaborazione con Amadeus, suggerendo una richiesta di cittadinanza onoraria per i due. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2026, il camerino di Carlo Conti è un omaggio a Pippo Baudo: ecco perchéIl camerino di Carlo Conti a Sanremo 2026 richiama un omaggio a Pippo Baudo, uno dei volti più iconici del festival.

Sanremo 2026, il Festival di Conti, omaggio a Baudo e sulla politica: “Sono un uomo libero”Pippo Baudo ha ispirato l’apertura del Festival di Sanremo 2026, che si concentra sul suo stile e sulla sua influenza.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti in diretta a Domenica In: Andrea Bocelli super ospite della serata finale; A che ora finisce il Festival di Sanremo 2026? Parla Carlo Conti; Sanremo Top, Carlo Conti ufficializza la 'coda' del Festival: primo promo e telefonata a Nino Frassica; Sanremo 2026: da Carlo Conti a Laura Pausini, i compensi di tutti i conduttori del Festival.

Cachet o rimborsi? I compensi a Sanremo 2026 di conduttori, ospiti e cantanti (e quanto incassa la Rai)Da Carlo Conti a Irina Shayk le cifre possono variare di molto. Per i big in gara (ma anche per gli artisti della serata delle cover) conta di più l’esposizione mediatica ... quotidiano.net

Sanremo 2026, lo stipendio di Carlo Conti e dei co-conduttori: cachet milionariDai 500 mila euro per Carlo Conti alle cifre previste a serata per i co-conduttori: quanto possono guadagnare i protagonisti di Sanremo 2026 ... quifinanza.it

Il Messaggero. Electronic Visions · Tension. Prima conferenza stampa e carpet a Sanremo, dove è tutto pronto per l’inizio del Festival. Carlo Conti e Laura Pausini (co-conduttrice) si sono commossi ne ricordo di Pippo Baudo. Poi la risposta alle polemiche, ch - facebook.com facebook

Tv Sorrisi e Canzoni, a Sanremo il Telegatto a Conti e Pausini x.com