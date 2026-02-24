Antonio Conte ha chiesto spiegazioni a Chiffi nello spogliatoio dopo la partita, probabilmente per le decisioni dell’arbitro. Successivamente, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni ai media. La scena si è svolta subito dopo il fischio finale, quando i due si sono confrontati in modo diretto. La decisione di Conte di non parlare ha lasciato aperte molte interpretazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Antonio Conte domenica nel post-partita non ha parlato. E bene ha fatto, secondo noi. Non può essere sempre e solo il front-man del Napoli. Deve esserci la società, deve farsi sentire anche il club, deve crescere anche l’altra ala del Napoli. Pur avendo un allenatore che è ambasciatore, direttore sportivo, uomo copertina, personaggio che buca il video. Il Corriere dello Sport, con Fabio mandarini, scrive che però Conte negli spogliatoi di Bergamo ha chiesto un chiarimento all’arbitro Chiffi e dopo questo chiarimento avrebbe deciso di rimanere in silenzio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Conte ha chiesto chiarimenti a Chiffi nello spogliatoio, poi ha deciso di non parlare (Corsport) La scena l'ha avuta il ds Manna, mentre De Laurentiis si è fatto sentire dietro le quinte

