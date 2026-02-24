“50 anni di Consultori – Radici profonde, sguardo al domani”: è il titolo della mostra che apre i battenti il 5 marzo alla Loggia dei Lanari, promossa da UDI Perugia in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali. La mostra propone un percorso guidato attraverso pannelli espositivi e filmati originali che ripercorrono la nascita e l’evoluzione dei consultori a Perugia, mettendo al centro il ruolo storico dell’attivismo femminista, il lavoro svolto nei territori e l’impegno portato avanti nelle scuole. Parte integrante dell’esposizione sono anche i materiali realizzati da studenti e studentesse nell’ambito dei percorsi di educazione alla sessualità e all’affettività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

50 anni dall’istituzione dei consultori: a Lecco un’iniziativa pubblica per difenderli e rilanciarliA cinquant’anni dalla nascita dei consultori a Lecco, i comitati locali organizzano un evento pubblico.

Venticinque anni di attesa. Adesso Talenti può avere più parcheggi e nuovi spazi pubbliciDopo venticinque anni di attesa, Talenti si rinnova con nuovi parcheggi e spazi pubblici.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Consultori, 50 anni di storia collettiva : Servizi preziosi: spazi pubblici di libertà; Il consultorio negato e i diritti della comunità; Donne democratiche in piazza contro il ddl stupri: Non si tocchi il principio del consenso; Screening oncologici gratuiti in occasione di San Valentino.

Consultori, da 50 anni a presidio del territorio«I consultori sono un po’ dimenticati, oggi. Per legge deve essercene uno ogni 20 mila abitanti ma, seppur in miglioramento, in questi anni siamo solo a quota uno ogni 37 mila, nel territorio ... ecodibergamo.it

50 anni di consultori: un compleanno con lo sguardo al futuroI consultori dell'Asl Toscana sud est festeggiano il loro primo mezzo secolo, tra servizi erogati e bisogni che cambiano. I consultori compiono i loro primi 50 anni: era il 29 luglio 1975 quando la ... lanazione.it

Supporto psicologico gratuito per giovani tra 18 e 27 anni al Consultorio di via Crispi. - facebook.com facebook