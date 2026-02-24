Consiglio comunale Napoli proposta gettone presenza per ricostruzione Sannazaro

Walter Savarese D’Atri ha proposto di destinare il gettone di presenza del Consiglio comunale di Napoli ai lavori di ricostruzione del teatro Sannazaro, danneggiato da un incendio. La sua iniziativa mira a coinvolgere i colleghi nell’aiutare un patrimonio culturale locale. La proposta ha suscitato una discussione tra i consiglieri, con alcuni che hanno espresso sostegno e altri che hanno chiesto ulteriori dettagli sul progetto. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il consigliere comunale del Comune di Napoli, Walter Savarese D'Atri, ha proposto all'aula di devolvere il gettone di presenza della seduta odierna del Consiglio al teatro Sannazaro per contribuire alla ricostruzione. " E' un gesto simbolico – ha detto Savarese D'Atri – certamente non risolutivo ma credo che possa essere un punto di partenza, sapendo che anche le istituzioni locali e nazionali hanno preso degli impegni per ricostruire il teatro". L'articolo proviene da Anteprima24.it.