Congedo paritario cos’è e perché è stato bocciato

La Camera ha respinto la proposta di legge sul congedo paritario dopo aver eliminato alcuni emendamenti provenienti dalla commissione Bilancio. La causa principale è stata una serie di dubbi sulle coperture finanziarie necessarie per attuare la norma. La decisione si è resa necessaria per garantire la stabilità del bilancio e evitare costi non coperti. La questione resta aperta e al centro del dibattito politico.

Il congedo parentale paritario è un modello di tutela che mira a equiparare i diritti e i doveri di madri e padri nell’assistenza ai figli, superando la tradizionale distinzione tra congedo di maternità (più lungo e obbligatorio) e di paternità. Le ultime versioni della proposta di legge sostenuta dalle opposizioni alla Camera (prima firmataria la segretaria Pd, Elly Schlein) prevedevano un congedo di 5 mesi per ciascun genitore con retribuzione garantita al 100% dello stipendio (rispetto all’attuale sistema che prevede percentuali variabili tra l’80% e il 30%). Secondo i proponenti il periodo sarebbe divenuto obbligatorio anche per i padri, superando gli attuali 10 giorni previsti dalla legge. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

