Congedo paritario al 100% tra madri e padri ma non ci sono le risorse La Ragioneria frena e chiede integrazione

La Ragioneria dello Stato ha bloccato la proposta di congedo paritario al 100%, sostenendo che mancano le risorse necessarie. La proposta, che mira a equiparare i tempi di sospensione dal lavoro tra madri e padri e ad aumentare l’indennità, è stata presentata in Aula alla Camera, ma il dibattito è stato rimandato. La questione dei costi rimane centrale, mentre le risorse da destinare alla misura ancora non sono state individuate.

La proposta unitaria del centrosinistra per equiparare i mesi di sospensione dal lavoro tra madri e padri e portare l’indennità dall’80 al 100% è arrivata in Aula alla Camera per la discussione generale, ma l’esame non è partito in attesa del parere tecnico sui costi. Il documento della Ragioneria generale dello Stato, che si fonda sulla relazione tecnica trasmessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, conclude che la copertura “ non può essere verificata positivamente ”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Congedo parentale uguale per padri e madri, altolà della Ragioneria dello Stato: «Le coperture sono inidonee»La Ragioneria dello Stato ha bocciato la proposta di estendere il congedo parentale uguale per padri e madri, perché le coperture finanziarie risultano insufficienti.

Congedo parentale paritario obbligatorio per padri e madri, a che punto è la legge e perché rischia lo stopLa proposta di legge che prevede un congedo parentale di cinque mesi per entrambi i genitori rischia di fermarsi perché la maggioranza si oppone.

