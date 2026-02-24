Conferenza stampa Kelly pre Juve Galatasaray LIVE | le sue dichiarazioni

Kelly ha parlato oggi alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League, motivato dalla vittoria ottenuta nella gara di andata. Ha spiegato che la squadra si sente più forte e determinata a conquistare un risultato positivo in trasferta. Kelly ha anche sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione contro un avversario difficile. Le sue parole hanno dato un’idea chiara delle strategie che la squadra intende mettere in campo. La sfida si avvicina e tutti aspettano di vedere come andrà.

di Marco Baridon Conferenza stampa Kelly pre Juve Galatasaray: le sue dichiarazioni alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve è chiamata all'impresa. Dopo il 5-2 dell'andata, i bianconeri affrontano il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions League: servirà un miracolo sportivo per ribaltare il risultare e staccare il pass per gli ottavi di finale. Nel giorno di vigilia, martedì 24 febbraio, Lloyd Kelly interviene in conferenza stampa alle 16.