Conferenza stampa Buruk alla vigilia di Juve Galatasaray LIVE | le parole

Okan Buruk ha commentato la prossima partita di Champions League, spiegando che la squadra si prepara con grande attenzione per il ritorno ai playoff della stagione 202526. La sua dichiarazione arriva prima della sfida contro la Juventus, che si giocherà all’Allianz Stadium. Buruk ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di affrontare la gara con determinazione. La discussione ha coinvolto anche le strategie per affrontare i bianconeri.

Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve LIVE: le paroleLuciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa, spiegando le sue strategie prima della partita tra Galatasaray e Juventus.

Conferenza stampa McKennie alla vigilia di Galatasaray Juve LIVE: le paroleWeston McKennie ha parlato oggi in conferenza stampa prima della partita tra Galatasaray e Juventus, in vista dell’andata dei playoff di Champions League 202526.

Temi più discussi: L'obiettivo del Galatasaray e la forza della Juventus: la conferenza stampa di Okan Buruk; Galatasaray, Okan Buruk in conferenza: Juventus stanca e sfortunata, noi meglio preparati e vogliamo approfittarne; Juve non chiara, McKennie confonde. Nella partita contro l’Inter…: parla il Galatasaray; Okan Buruk e Yilmaz in coro: Possiamo battere la Juventus! E l'allenatore annuncia il recupero di un big.

Juve, cambio tra i pali per la sfida al Galatasaray Tentazione Perin. Giusto dargli una chance da titolare Luciano Spalletti riflette. L’errore di Di Gregorio nella partita contro il Como, che ha seguito quello contro l’Inter, e il preoccupante dato di 13 gol subit - facebook.com facebook

. @juventusfc | Bremer e Yildiz si allenano con il gruppo in vista del Galatasaray x.com