Conferenza del Gen R Fabrizio Volpe su ' Navi e marinai di Roma'

Il generale (R) Fabrizio Volpe ha attirato molte persone alla Lega Navale di Pisa, presentando un discorso sulle navi e i marinai di Roma. La sua spiegazione si è concentrata sulle tecniche di costruzione e sui ruoli delle imbarcazioni nell'antichità, offrendo dettagli concreti sui modelli usati dai romani. La partecipazione del pubblico è stata molto attiva, con domande e commenti che hanno arricchito l’incontro. L’interesse per l’argomento resta alto tra gli appassionati di storia marittima.

Grande partecipazione e vivo interesse alla sede della Lega Navale Italiana di Pisa, dove il Generale a riposo dell'Arma dei Carabinieri Fabrizio Volpe è stato ospite per una lunga e affascinante conversazione dedicata alle navi romane. Figura ben conosciuta in città per aver guidato il Comando Provinciale dei Carabinieri della Legione Pisana e per i numerosi incarichi ricoperti in tutta Italia con competenza e professionalità, il Generale Fabrizio Volpe ha sorpreso il pubblico per la sua straordinaria preparazione come storico e ricercatore nel campo della marineria dell'antica Roma. L'incontro ha preso avvio dall'analisi delle tecniche di costruzione delle navi romane: materiali impiegati, modalità di assemblaggio, soluzioni ingegneristiche che permisero alla flotta dell'Urbe di affermarsi nel Mediterraneo.