Condanniamo l’aggressione al sindacalista

La rottura di una vetrina di un'agenzia di spedizioni è avvenuta a causa di un atto di violenza contro un rappresentante sindacale. La Brt, azienda leader nel settore logistico, esprime ferma condanna dopo l’aggressione a Marco Cillo, segretario generale della Filt-Cgil Ticino Olona. Un episodio che ha suscitato discussioni sulla sicurezza dei lavoratori nelle aziende di spedizioni. La polizia ha già avviato le indagini per chiarire i motivi dell’accaduto.

Dura condanna della Brt, tra le più importanti aziende di riferimento specializzata nella gestione di spedizioni nazionali e internazionali e servizi di logistica, dopo la violenta aggressione subita nei giorni scorsi da Marco Cillo, segretario generale della Filt-Cgil Ticino Olona. Secondo quanto riferito dalla stessa organizzazione sindacale, Cillo sarebbe stato aggredito fisicamente da un dirigente di una società in appalto per Brt all’interno della Camera del Lavoro di Legnano. La Brt, in una nota, ha condannati ogni forma di intimidazione e violenza precisando che "sta effettuando le verifiche con l’azienda appaltatrice e il diretto responsabile al fine di assumere le necessarie determinazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Roma: Anaao Assomed Lazio, condanniamo l’ennesima aggressione ai danni di un medicoRoma, Anaao Assomed Lazio condanna con fermezza l’ultima aggressione subita da un medico dell’Ospedale Vannini, colpito da un paziente in stato confusionale.

Addio al sindacalista Gianni Peracchi: «Credeva nel lavoro come leva di dignità»È venuto a mancare Gianni Peracchi, ex segretario generale della Cgil, all’età di 67 anni.

Aggressione al Segretario Generale FILT-CGIL Ticino Olona: oggi sciopero dei driver e lavoratori diretti BRT in tutta la LombardiaE' stato proclamato per oggi, lunedì 23 febbraio uno sciopero che riguarda l’intera prestazione lavorativa di tutti i driver BRT operanti in Lombardia, organ ... settenews.it

